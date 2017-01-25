Под колеса автомобиля в Узденском районе попал пешеход

25 Января 2017 15:30

У пострадавшего тяжелые телесные повреждения, в том числе черепно-мозговая травма. Известно, что во время происшествия пешеход - мужчина 45 лет - находился в состоянии алкогольного опьянения и лежал на проезжей части. В результате на него наехал "мерседес", которым управляла женщина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Напомним, сейчас ГАИ центрального региона проводит акцию под названием "Пешеход". Главная цель - снизить количество аварий с участием пешеходов. Особое внимание уделяют наличию фликеров.