ЧП
25 Января 2017 15:30
Под колеса автомобиля в Узденском районе попал пешеход
У пострадавшего тяжелые телесные повреждения, в том числе черепно-мозговая травма. Известно, что во время происшествия пешеход - мужчина 45 лет - находился в состоянии алкогольного опьянения и лежал на проезжей части. В результате на него наехал "мерседес", которым управляла женщина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Напомним, сейчас ГАИ центрального региона проводит акцию под названием "Пешеход". Главная цель - снизить количество аварий с участием пешеходов. Особое внимание уделяют наличию фликеров.
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