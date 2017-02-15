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Пешеход попал под грузовик под Минском
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16 Февраля 2017 18:49

Пешеход попал под грузовик под Минском

Авария произошла вблизи Колодищ. МАЗ съезжал с транспортной развязки, когда там переходил дорогу мужчина. Пешеходного перехода в этом месте нет. Мужчина госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.
  

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