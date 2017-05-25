Перекрыт незаконный канал по поставке санкционных продуктов в Россию

24 Мая 2017 15:03

Незаконный канал по поставке санкционных продуктов в Россию пресекли белорусские оперативники. Схему организовали предприниматели из соседней страны, а чтобы придать ей легальности, бизнесмены наняли на работу пятерых белорусов. Каждый из них открыл на свое имя фирму, в адрес которой, якобы, и следовали товары из-за границы. Основная задача наемных сотрудников - "растаможка" груза. В итоге за полтора года белорусский квинтет под руководством своих заказчиков переправил из Евросоюза в Россию более 600 фур с плодо-овощной продукцией, общим весом около 9 тысяч тонн.

Александр Черезов, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси по Минской области и г. Минску: "Все подозреваемые задержаны. По состоянию на сегодня находятся в ИВС. Ведутся первоначальные следственные действия, в ходе, которых уже изъято более ста тысяч долларов. Изъяты необходимые документы, компьютеры, подтверждающие их противоправную деятельность".

Известно, что за свои старания наемные сотрудники получили от российских заказчиков около 600 тысяч долларов, причем 90 из них - это чистый заработок. Однако в итоге такая подработка для задержанных может стоить весьма дорого. Сейчас в отношении каждого из них возбуждено уголовное дело за лжепредпринимательство. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.