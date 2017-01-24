ЧП
25 Января 2017 09:00
Перекрыт канал поставки кокаина, экстази и гашиша в нашу страну
Накануне белорусские правоохранители перекрыли канал поставки кокаина, экстази и гашиша в нашу страну. При задержании в одном из гаражей поселка Ждановичи бойцы наркоконтроля изъяли не только большую партию наркотиков, свыше килограмма, но и картину.
Полотно оказалось произведением известного русского художника Ивана Шишкина. Предположительно это подлинник 1897 года. Картина называется "Лес. Ели" - известно, что оригинал был похищен в августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Сейчас экспонат находится в Национальном художественном музее Беларуси на экспертизе. Ориентировочная стоимость - 2 миллиона долларов.
Другие новости
25.01.2017 12:08 / ЧП Похищенная из российского музея картина Шишкина найдена в Беларуси
24.01.2017 15:21 / ЧП 33-летний мужчина стал жертвой пожара в Крупках
23.01.2017 21:14 / ЧП Второй случай анафилактического шока за неделю
23.01.2017 15:20 / ЧП Авария с летальным исходом в Борисове
23.01.2017 15:08 / ЧП В Могилеве водители и пешеходы задержали пьяного водителя
23.01.2017 15:02 / ЧП Состояние мальчика после аллергической реакции на цефтриаксон стабильное
23.01.2017 12:01 / ЧП Аллергическая реакция на антибиотик, скорее всего, случайность
21.01.2017 21:30 / ЧП Пираты научились похищать информацию с фото в соцсетях
21.01.2017 12:11 / ЧП В Мачулищах при взрыве в гаражном кооперативе пострадали три человека
18.01.2017 19:08 / ЧП Конфликт за парковочное место закончился тяжелой травмой
17.01.2017 21:14 / ЧП В громком деле хищений с БелАЗа поставлена точка
17.01.2017 15:12 / ЧП ДТП в Минске
17.01.2017 15:05 / ЧП Суд Жодино сегодня вынес приговор по громкому делу хищений с БелАЗа
17.01.2017 12:11 / ЧП Мать троих детей погибла в аварии
16.01.2017 15:16 / ЧП Сложные погодные условия на прошедших выходных вызвали серию ДТП
12.01.2017 18:42 / ЧП Водитель БМВ попал в необычную ситуацию
12.01.2017 15:17 / ЧП 550 человек эвакуировали из здания Узденской гимназии из-за сильного задымления
12.01.2017 15:15 / ЧП На пересечении Якуба Коласа и Белинского произошло ДТП с участием двух машин