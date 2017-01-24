Перекрыт канал поставки кокаина, экстази и гашиша в нашу страну

25 Января 2017 09:00

Накануне белорусские правоохранители перекрыли канал поставки кокаина, экстази и гашиша в нашу страну. При задержании в одном из гаражей поселка Ждановичи бойцы наркоконтроля изъяли не только большую партию наркотиков, свыше килограмма, но и картину.

Полотно оказалось произведением известного русского художника Ивана Шишкина. Предположительно это подлинник 1897 года. Картина называется "Лес. Ели" - известно, что оригинал был похищен в августе 2013 года из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Сейчас экспонат находится в Национальном художественном музее Беларуси на экспертизе. Ориентировочная стоимость - 2 миллиона долларов.