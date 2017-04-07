ЧП
9 Апреля 2017 09:02
Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово
Железнодорожная авария на западе Москвы. Пассажирский поезд Москва – Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово. ЧП произошло накануне вечером между станциями Кунцево и Фили. Два вагона и локомотив сошли с рельсов. По официальным данным МЧС России, пострадали около 30-ти человек, 12 госпитализированы. По информации МИД Беларуси, среди пострадавших есть по меньшей мере два наших соотечественника. На данный момент в больницах остаются пятеро человек, сообщает "Интерфакс". Вероятная причина столкновения - машинист электропоезда применил экстренное торможение из-за появившегося на путях человека, после чего электричка скатилась вниз и столкнулась с пассажирским поездом. Движение на участке восстановлено.
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