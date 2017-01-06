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Оранжевый уровень опасности из-за морозов сохранится в Беларуси и завтра
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8 Января 2017 15:02

Оранжевый уровень опасности из-за морозов сохранится в Беларуси и завтра

В ночь на понедельник ожидается до 29 градусов ниже нуля. Самой же морозной с начала года стала эта ночь. В Витебской области было 34 ниже нуля. Большой минус не выдерживают теплосети. Накануне поздно вечером прорвало водопровод в Гродно. В эти минуты специалисты завершают подачу холодной воды в шесть административных зданий. В Мозыре без  теплоснабжения до утра оставались шесть многоквартирных домов.

Вероятно,  из-за низкой температуры, в аэропорту Гомеля самолет Cessna после посадки выехал за пределы посадочной полосы. Причиной стало повреждение шины левой стойки шасси. К счастью, никто не пострадал.

А в Логойском районе накануне  из-за замерзшей пневмосистемы сломался экскурсионный автобус с российскими туристами. Гостей оперативно разместили в гостинице, а сегодня утром

 предоставили другой транспорт для возвращения в Псков 54 пассажиров.

 

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