Оранжевый уровень опасности из-за морозов сохранится в Беларуси и завтра

8 Января 2017 15:02

В ночь на понедельник ожидается до 29 градусов ниже нуля. Самой же морозной с начала года стала эта ночь. В Витебской области было 34 ниже нуля. Большой минус не выдерживают теплосети. Накануне поздно вечером прорвало водопровод в Гродно. В эти минуты специалисты завершают подачу холодной воды в шесть административных зданий. В Мозыре без теплоснабжения до утра оставались шесть многоквартирных домов.

Вероятно, из-за низкой температуры, в аэропорту Гомеля самолет Cessna после посадки выехал за пределы посадочной полосы. Причиной стало повреждение шины левой стойки шасси. К счастью, никто не пострадал.

А в Логойском районе накануне из-за замерзшей пневмосистемы сломался экскурсионный автобус с российскими туристами. Гостей оперативно разместили в гостинице, а сегодня утром

предоставили другой транспорт для возвращения в Псков 54 пассажиров.