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Очередной канал незаконной миграции перекрыли гродненские пограничники
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3 Мая 2017 19:10

Очередной канал незаконной миграции перекрыли гродненские пограничники

Нарушители пытались перейти белорусско-литовскую границу. Задержаны 11 граждан Вьетнама и двое организаторов. Их удалось определить и настичь буквально по пятам - в 10 километрах от литовской границы в Щучинском, дежурный отряд напал на след предполагаемых нелегалов. Для проведения поиска оперативно были подняты несколько пограничных застав и резерв погрангруппы. Также были проинформированы литовские коллеги и Щучинский РОВД.

В настоящее время проводится разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

  

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