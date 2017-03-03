3 Марта 2017 12:00

Полтора часа назад Минский городской суд вынес приговор по громкому уголовному делу. Владислава Казакевича, обвиняемого в трагедии в торговом центре "Европа", осудили на 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это максимальный срок, который может получить несовершеннолетний подсудимый в нашей стране по тем обвинениям, которые ему предъявлены. Также обвиняемый должен выплатить родственникам пострадавших и самим пострадавшим 200 тысяч рублей. Отметим, в своей речи гособвинитель попросил учесть возраст подсудимого в момент совершения преступления и полное отсутствие раскаяния у него.

Напомним, Владислава Казакевича признали виновным в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство и хулиганстве.

Подробности и комментарии из зала суда в наших следующих выпусках.