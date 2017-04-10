10 Апреля 2017 19:03

Новые подробности железнодорожной аварии в Москве с участием белорусского состава. СК России отрабатывает версию неисправной тормозной системы пригородной электрички. Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта”, его под личный контроль взял глава Следственного комитета России. По предварительной информации, ЧП произошло из-за неисправности тормозной системы пригородной электрички. Как стало известно из расшифровки диалогов диспетчера, машинист сообщил, что предпринял попытку экстренного торможения. После этого электричка стала откатываться назад, пока и не протаранила белорусский поезд.

В больницах находятся еще двое белорусов. Женщина в Москве и мужчина в Барановичах.



