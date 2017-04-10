10 Апреля 2017 21:07

Новые подробности железнодорожной аварии в Москве с участием белорусского состава. Следственный комитет России отрабатывает версию неисправной тормозной системы у пригородной электрички. Возбуждено уголовное дело. Его под личный контроль взял глава Следственного комитета России. Как стало известно из расшифровки диалогов диспетчера, машинист сообщил, что предпринял попытку экстренного торможения. После чего электричка стала откатываться назад - и в итоге протаранила белорусский поезд. В больницах остаются еще двое пострадавших белорусов. Продолжит - Александр Камович.

Большинство белорусов, пострадавших в железнодорожной аварии в Москве, прибыли домой. Двое еще остаются на больничном стационаре. Мы следим за развитием событий, а подробности в нашем сюжете.

События того страшного дня не выходят из памяти минчанки Светланы. Громкий стук, грохот и сильная боль в районе груди. В момент столкновения пригородной электрички и пассажирского состава женщина находилась в коридоре поезда - ее стало бросать от стены к стене. Сегодня минчанка осталась последней из пострадавших белорусов в московском стационаре. Медики констатировали переломы четырех ребер.

О том, что белорусский поезд стоял в момент столкновения, свидетельствует и расшифровка разговоров диспетчера, которую опубликовал телеканал РЕН-ТВ. Из диалога видно, что машинист доложил в депо об экстренной остановке. После почти 10-минутного молчания диспетчер пытается выяснить, почему электричка стоит так долго. Машинист отвечает, что прокачивает тормоза. Однако спустя еще десять минут говорит о том, что состав откатывается назад. Диспетчер дает команду остановить поезда на линии.

В 22:40 электропоезд въехал в уже остановившийся позади него состав № 3 Москва - Брест. С рельсов сошли два вагона электрички и секция пассажирского состава. На момент столкновения в поезде находились 450 пассажиров. После аварии на путях за медицинской помощью обратились больше 50-ти человек, 12 были госпитализированы.

Накануне около полудня поезд Москва - Брест прибыл в столицу Беларуси. В составе находились порядка 9-ти человек с легкими травмами. Шестеро из них (граждане России) отправились в больницы Минска. Сегодня все они уже выписаны. Еще один белорус госпитализирован в Барановичах. Кроме того, столичные медики проследовали с составом до Бреста.

Как уже отмечалось ранее, более серьезных последствий удалось избежать благодаря слаженным действиям всех участников - спасатели прибыли на место аварии буквально через 5 минут после столкновения. Медики в оперативном порядке оказывали помощь пострадавшим. Кроме того, состав белорусского локомотива работал четко и быстро.

После первоначальной проверки, в том числе допроса машинистов, версия о том, что локомотивной бригаде пришлось тормозить из-за человека на путях, не подтвердилась. Сейчас российские следователи отрабатывают вариант с нерабочей тормозной системой электрички, уже изъята вся техническая документация. Расследование под личный контроль взял лично Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".