Новые подробности по факту опасной находки в Столбцовском районе

24 Марта 2017 21:26

6 гранат и связку с железной арматурой активисты экстремистской организации "Белый легион" могли спрятать в Налибокской пуще еще в августе прошлого года. Об этом нашим корреспондентам рассказали жители деревни Теребейное. По словам председателя местного сельского совета, он видел группу молодых людей в камуфляжной форме рядом с тем местом, где был обнаружен схрон. Тогда же неизвестные признались, что планируют свой лагерь разбить в лесу. В тот же день подозрительных людей в униформе видела и продавец магазина.

О настоящем предназначении лагеря в лесу рассказал один из задержанных активистов "Белого легиона". Среди иных планов была подготовка к массовым беспорядкам.

В рамках возбужденного КГБ уголовного дела по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках продолжаются оперативно-следственные действия с целью установления и задержания всех причастных к противоправной деятельности. Уже задержано 26 радикалов, проведено порядка трех десятков обысков.