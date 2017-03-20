ЧП
21 Марта 2017 15:25
Ночью в Минске во время пожара погиб мужчина
Возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Авакяна. Огонь значительно повредил имущество. Хозяин квартиры получил термические ожоги - спасти его не удалось. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.
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