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Ночью в Минске во время пожара погиб мужчина
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21 Марта 2017 15:25

Ночью в Минске во время пожара погиб мужчина

Возгорание произошло в пятиэтажном доме по улице Авакяна. Огонь значительно повредил имущество. Хозяин квартиры получил термические ожоги - спасти его не удалось. Причину пожара сейчас выясняют специалисты.


  

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