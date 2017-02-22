Ночной пожар в Минске

22 Февраля 2017 15:16

Открытым пламенем горел на улице Горецкого Peugeot. Возгорание затронуло и припаркованные рядом автомобили.

В моторном отсеке, как предполагается, произошло короткое замыкание электропроводки. Двигатель, лобовое стекло, панель приборов, обшивку - огонь уничтожил почти всю иномарку. Обошлось без пострадавших.