ЧП
10 Апреля 2017 15:27
Ночной пожар в Борисовском районе
Во время возгорания в деревенском доме находилась мать с двумя детьми. О происшествии они узнали благодаря сигналу пожарного извещателя и самостоятельно покинули жилье. До прибытия спасателей огонь полностью охватил деревянный дом. В результате пожара никто не травмирован.
Еще одно возгорание в Солигорском районе. Из жилого дома спасен мужчина. Он отравился угарным газом. Хозяйка дома не пострадала. Причины пожаров выясняются.
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