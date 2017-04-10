Ночной пожар в Борисовском районе

10 Апреля 2017 15:27

Во время возгорания в деревенском доме находилась мать с двумя детьми. О происшествии они узнали благодаря сигналу пожарного извещателя и самостоятельно покинули жилье. До прибытия спасателей огонь полностью охватил деревянный дом. В результате пожара никто не травмирован.

Еще одно возгорание в Солигорском районе. Из жилого дома спасен мужчина. Он отравился угарным газом. Хозяйка дома не пострадала. Причины пожаров выясняются.