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Неосторожное обращение с огнем - причина двух пожаров в Минске
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24 Марта 2017 18:42

Неосторожное обращение с огнем - причина двух пожаров в Минске

В обоих случаях виноваты сыновья хозяев квартир многоэтажных домов. Повреждено имущество помещений. Пострадавших нет.

Спасатели напоминают: в жилых помещениях не надо злоупотреблять курением. Это может привести к возгоранию и гибели.

  

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