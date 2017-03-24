ЧП
24 Марта 2017 18:42
Неосторожное обращение с огнем - причина двух пожаров в Минске
В обоих случаях виноваты сыновья хозяев квартир многоэтажных домов. Повреждено имущество помещений. Пострадавших нет.
Спасатели напоминают: в жилых помещениях не надо злоупотреблять курением. Это может привести к возгоранию и гибели.
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