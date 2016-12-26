Нелегальное окно в Европу

27 Декабря 2016 15:13

Сотрудники ГУБОП задержали директора турфирмы, которая оказывала нелегальные услуги по подготовке документов для шенгенских виз. Работала схема с 2013 года. В компании было абсолютно не важно, имеет ли человек право посещать Европу. Все необходимые документы сотрудники собирали сами. Незаконно использовали печати разных банков и фирм. Последние об этом даже не догадывались. При обыске у злоумышленников обнаружено и изъято свыше 300 000 долларов, почти сто поддельных печатей, клише и справок. На данный момент двери турфирмы опечатаны.

По информации оперативников, среди клиентов турфирмы часто встречались и выходцы из стран с повышенной террористической активностью. Точное количество человек, которым удалось получить визу по поддельным документам, устанавливается.