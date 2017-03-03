Недетская игра в Интернете едва не обернулась трагедией для двух школьниц

2 Марта 2017 21:10

Знакомы они не были, но обе состояли в интернет-сообществе, в так называемой группе смерти. Именно от модераторов школьницы и получили задание - покончить жизнь самоубийством. До этого подобные случаи были зафиксированы в России и Казахстане. В "Главном эфире" мы уже рассказывали о похожих смертельных играх, например, "Беги или умри". Ее суть - перебежать дорогу перед движущимся автомобилем. Предупреждая о том, что такие недетские игры могут привести к самым плачевным последствиям, когда до смерти один шаг, - репортаж Марины Романовской.

Кандидат медицинских наук Елена Мартынова по понятным причинам в интервью не называет ни имен, ни фамилий. Случай, который произошел в Витебске, резонансный. 17-летняя школьница пыталась покончить жизнь самоубийством. Такое задание девушка получила в интернет-сообществе "Синий кит". Попытку суицида удалось предотвратить.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушка прошла лечение. Как выяснилось, она не единственная в Беларуси из тех, кто решился на совсем недетскую игру. Специалистам удалось установить еще несколько похожих случаев, где подросткам предлагали пройти роковой квест.

Игра, которая делит жизнь на до и после, в первую очередь рассчитана на школьников. Задания для всех разные. И, как правило, начинаются с чего-то простого. Например, нужно нарисовать кита или бабочку, потом нанести себе порезы, написать предсмертную записку. И только потом выполнить главное задание - сделать свой последний шаг.

Школьница из Минского района тоже решилась на свою последнюю игру. Чтобы шагнуть вниз, она приехала в столицу. И только по счастливой случайности последнее задание квеста девушка не выполнила - побоялась высоты. Специалисты утверждают: создатели и модераторы так называемых групп смерти используют различные приемы, чтобы вовлечь подростков в роковую игру. Как правило, доходит до шантажа и угроз.

По словам психологов, первое, что должно насторожить взрослых, это изменения в поведении ребенка. Подавленное состояние, раздражительность или импульсивное поведение. Игнорировать эти или похожие признаки нельзя ни в коем случае.

Большое количество похожих случаев, когда жертвами смертельных квестов становились дети, зарегистрировано в России и Казахстане. Как отмечают в Следственном комитете Беларуси, речь о всплеске подросткового суицида не идет. По фактам склонения к самоубийству возбуждены уголовные дела.