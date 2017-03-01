Не поделили дорогу

1 Марта 2017 15:15

В Смолевичском районе столкнулись "опель" и "додж". 40-летний водитель одной из машин не смог покинуть салон самостоятельно. Помогали спасатели. Оба водителя с травмами госпитализированы. Других пострадавших нет. Причины выясняются. За сутки в Минской области зафиксировано 7 дорожно-транспортных происшествий, 10 человек травмированы. Ситуацию на дорогах осложняет ветреная с осадками погода и перепады температуры.