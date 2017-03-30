Наша таможня задержала фуру с тоннами грибов, томатов и груш

30 Марта 2017 15:10

Сразу четыре попытки провезти санкционные продукты на территорию России пресекли белорусские таможенники. Задержано почти 80 тонн запрещенного товара. Машины с фруктами и овощами следовали из Европы и должны были выгрузиться в Орше. Задержали фуры на участке рядом с границей России. В 4 машинах сотрудники таможни обнаружили более 30 тонн шампиньонов, 20 тонн томатов и почти столько же груш. Все продукты шли с маркировками Польши и Турции и находятся в группе запрещенных для ввоза на территорию России.

По всем фактам таможенники начали административный процесс. В этом году задержаны больше сотни грузовиков с санкционными товарами. Общая сумма изъятого - более полутора миллиона долларов.