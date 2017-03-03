Напавшего на ТЦ "Новоя Европа" осудили на 15 лет

3 Марта 2017 15:20

Минский городской суд вынес приговор по громкому уголовному делу. Владислава Казакевича, напавшего на торговый центр "Новая Европа" осудили на 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Это максимальный срок, который может получить несовершеннолетний подсудимый в нашей стране по тем преступлениям, которые ему были предъявлены. Также обвиняемый должен выплатить пострадавшим и их родственникам 200 тысяч рублей. Отметим, в своей речи гособвинитель попросил учесть возраст подсудимого в момент совершения преступления и полное отсутствие раскаяния у него.

Олег Буйленков, государственный обвинитель: "Исследовав заключение, исследовав другие материалы дела, я полагаю, что суд пришел к правильному выводу о его вменяемости и, соответственно, что он подлежит уголовной ответственности".

Напомним, Владислава Казакевича признали виновным в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство и хулиганстве. Подробности и комментарии из зала суда - в наших следующих выпусках.