Накануне под колеса "мерседеса" попал мужчина

3 Апреля 2017 15:15

Он перебегал проезжую часть дороги возле Фаниполя. Авто двигалось в направлении столицы в крайней левой полосе. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. В результате от полученных травм пешеход погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Только в Минской области за последние выходные зафиксировано шесть ДТП.