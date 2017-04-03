ЧП
3 Апреля 2017 15:15
Накануне под колеса "мерседеса" попал мужчина
Он перебегал проезжую часть дороги возле Фаниполя. Авто двигалось в направлении столицы в крайней левой полосе. Водитель не заметил пешехода и совершил наезд. В результате от полученных травм пешеход погиб на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Только в Минской области за последние выходные зафиксировано шесть ДТП.
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