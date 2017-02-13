Начались слушания по делу подростка, который напал на учительницу с ножом

13 Февраля 2017 12:15

В Минском городском суде начались слушания по делу гимназиста, который напал на учительницу с ножом. Подросток обвиняется в покушении на убийство 57-летней преподавательницы. Заседания проходят в закрытом режиме, подсудимый является несовершеннолетним. В зале суда присутствуют только участники процесса - обвиняемый, его родители, потерпевшая и свидетели. Школьнику предъявлено обвинение по части 1-й статьи "Покушение на преступление", а также по статье "Убийство". Напомним, 23 мая 15-летний парень нанес учительнице русского языка и литературы 17 ударов ножом. С момента задержания подросток находится под стражей. Пострадавшая женщина по-прежнему работает в столичной гимназии.