ЧП
13 Февраля 2017 12:15
Начались слушания по делу подростка, который напал на учительницу с ножом
В Минском городском суде начались слушания по делу гимназиста, который напал на учительницу с ножом. Подросток обвиняется в покушении на убийство 57-летней преподавательницы. Заседания проходят в закрытом режиме, подсудимый является несовершеннолетним. В зале суда присутствуют только участники процесса - обвиняемый, его родители, потерпевшая и свидетели. Школьнику предъявлено обвинение по части 1-й статьи "Покушение на преступление", а также по статье "Убийство". Напомним, 23 мая 15-летний парень нанес учительнице русского языка и литературы 17 ударов ножом. С момента задержания подросток находится под стражей. Пострадавшая женщина по-прежнему работает в столичной гимназии.
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