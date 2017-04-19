На завтра объявлен оранжевый уровень опасности

20 Апреля 2017 15:00

На пятницу и субботу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра! Завтра днем в северо-западных районах Минской области порывы ветра достигнут двадцати метров в секунду. Сегодня ночью сохранится влияние повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, от минус одного до девяти ниже нуля. Завтра утром атмосферный фронт принесет дожди. Днем температура воздуха от плюс четырех до десяти. В субботу синоптики также прогнозируют кратковременные дожди, местами мокрый снег и ветер. Воздух прогреется до одиннадцати градусов.