28 Марта 2017 15:15

Потерял свою полосу и оказался на встречной. На улице Слободской произошло ДТП. Водитель "мерседеса" собирался повернуть налево на пересечении с улицей Громова. Перестроился на специально отведенную для этого полосу, но водитель встречного "опеля" не заметил разделительной линии и посчитал эту часть дороги своей. Среагировать на такой маневр "мерседес" не успел. Сильным ударом машины отбросило в разные стороны. Серьезных травм участники аварии не получили. Водитель "опеля" полностью признал свою вину.