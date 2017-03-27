ЧП
28 Марта 2017 15:15
На улице Слободской произошло ДТП
Потерял свою полосу и оказался на встречной. На улице Слободской произошло ДТП. Водитель "мерседеса" собирался повернуть налево на пересечении с улицей Громова. Перестроился на специально отведенную для этого полосу, но водитель встречного "опеля" не заметил разделительной линии и посчитал эту часть дороги своей. Среагировать на такой маневр "мерседес" не успел. Сильным ударом машины отбросило в разные стороны. Серьезных травм участники аварии не получили. Водитель "опеля" полностью признал свою вину.
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