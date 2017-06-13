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На трассе Минск - Могилев фура столкнулась с трактором
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13 Июня 2017 15:28

На трассе Минск - Могилев фура столкнулась с трактором

Есть пострадавшие. ЧП произошло возле деревни Карпиловка Червенского района. Водитель грузовика превысил скорость и не соблюдал дистанцию. В результате врезался в трактор. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

И еще одно происшествие - на трассе в Пуховичском районе. 28-летний водитель "пежо" в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с мопедом, которым управлял местный житель. Водитель "пежо" сейчас задержан, а пострадавший с серьезными травмами госпитализирован.

  

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