На трассе Минск - Могилев фура столкнулась с трактором

13 Июня 2017 15:28

Есть пострадавшие. ЧП произошло возле деревни Карпиловка Червенского района. Водитель грузовика превысил скорость и не соблюдал дистанцию. В результате врезался в трактор. Оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

И еще одно происшествие - на трассе в Пуховичском районе. 28-летний водитель "пежо" в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с мопедом, которым управлял местный житель. Водитель "пежо" сейчас задержан, а пострадавший с серьезными травмами госпитализирован.