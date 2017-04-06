На столичной улице велосипедист повредил два автомобиля

6 Апреля 2017 15:30

Сегодня на столичной улице Немиге велосипедист повредил два автомобиля. Он стремился проехать между легковыми авто, которые находились на светофоре. Не справился с управлением и ударил обе машины. В одной из них разбито стекло и повреждены двери. Сотрудники ГАИ отметили, что этот случай не является ДТП - машины в момент происшествия не двигались. В отношении велосипедиста составлен протокол за движение по проезжей части.