ЧП
15 Февраля 2017 15:17
На столичной улице Сырокомли соседи помогли освободить из пламени 68-летнего мужчину-инвалида
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали 6 человек из соседних квартир, они не пострадали. Сам же мужчина с отравлением госпитализирован. Одна из причин пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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