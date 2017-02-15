На столичной улице Сырокомли соседи помогли освободить из пламени 68-летнего мужчину-инвалида

15 Февраля 2017 15:17

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже многоэтажки. Спасатели эвакуировали 6 человек из соседних квартир, они не пострадали. Сам же мужчина с отравлением госпитализирован. Одна из причин пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.