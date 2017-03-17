Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>На станции метро "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы
ЧП
RSS
На станции метро "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы
Скачать Поделиться

17 Марта 2017 15:20

На станции метро "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы

Происшествие в минском метро. На станции "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы. Новые подробности сообщает твиттер-аккаунт метрополитена. Пенсионерка из Воложинского района упала перед подходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение. Женщина не пострадала. Что подтолкнуло пассажирку так поступить, выясняют правоохранительные органы. Задержка движения составила 6 минут.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =