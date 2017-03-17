На станции метро "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы

17 Марта 2017 15:20

Происшествие в минском метро. На станции "Каменная Горка" женщина соскочила на рельсы. Новые подробности сообщает твиттер-аккаунт метрополитена. Пенсионерка из Воложинского района упала перед подходящим поездом. Машинист применил экстренное торможение. Женщина не пострадала. Что подтолкнуло пассажирку так поступить, выясняют правоохранительные органы. Задержка движения составила 6 минут.