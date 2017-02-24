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На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси
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25 Февраля 2017 15:00

На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси

Пять человек в реанимации, повреждено здание и деформирована шахта лифта. ЧП случилось около часа ночи в цеху упаковки и фасовки продукции. Вспышка произошла в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню. Сейчас технологический процесс на предприятии приостановлен. На месте происшествия работает Следственный комитет и специалисты Комитета судебных экспертиз.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области: "В целях установления фактических обстоятельств произошедшего допрашиваются руководители, работники предприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси".

Пострадавшие - это 5 работниц предприятия в возрасте от 42 до 54 лет - находятся в реанимации Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи. Также для оказания помощи и консультации в Гродно находится группа врачей из минских клиник. Состояние поступивших пациентов пока характеризуется как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по факту халатности. 

На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси

На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси

На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси

Все подробности вечером в "Панораме".

  

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