На Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси

25 Февраля 2017 15:00

Пять человек в реанимации, повреждено здание и деформирована шахта лифта. ЧП случилось около часа ночи в цеху упаковки и фасовки продукции. Вспышка произошла в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню. Сейчас технологический процесс на предприятии приостановлен. На месте происшествия работает Следственный комитет и специалисты Комитета судебных экспертиз.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК Беларуси по Гродненской области: "В целях установления фактических обстоятельств произошедшего допрашиваются руководители, работники предприятия. Изъята документация по охране труда и технике безопасности, а также технологическая документация по цеху, в котором произошла вспышка пылевоздушной смеси".

Пострадавшие - это 5 работниц предприятия в возрасте от 42 до 54 лет - находятся в реанимации Гродненской клинической больницы скорой медицинской помощи. Также для оказания помощи и консультации в Гродно находится группа врачей из минских клиник. Состояние поступивших пациентов пока характеризуется как тяжелое. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.













Все подробности вечером в "Панораме".