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На пожаре в Крупском районе погиб мужчина
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3 Мая 2017 15:20

На пожаре в Крупском районе погиб мужчина

Сильный свет от пламени, которое ночью охватило здание, разбудил соседей. Они и вызвали помощь. Еще до приезда спасателей огонь уничтожил дом - обвалились стены и кровля. В одной из комнат пожарные нашли 50-летнего мужчину без признаков жизни. Причины возгорания сейчас выясняют. Основные версии - курение в постели или опасная эксплуатация печи.

  

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