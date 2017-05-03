ЧП
3 Мая 2017 15:20
На пожаре в Крупском районе погиб мужчина
Сильный свет от пламени, которое ночью охватило здание, разбудил соседей. Они и вызвали помощь. Еще до приезда спасателей огонь уничтожил дом - обвалились стены и кровля. В одной из комнат пожарные нашли 50-летнего мужчину без признаков жизни. Причины возгорания сейчас выясняют. Основные версии - курение в постели или опасная эксплуатация печи.
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