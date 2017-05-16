На пожаре в деревне Лозовец едва не погиб пенсионер

ЧП
18 Мая 2017 15:20
На пожаре в деревне Лозовец едва не погиб пенсионерНа пожаре в деревне Лозовец Молодечненского района едва не погиб пенсионер. Еще до прибытия спасателей сосед вынес 60-летнего мужчину из пылающего здания. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Известно, что хозяин проживал в доме один. Причиной пожара могла стать неосторожность при курении.
А в Клецке эвакуировали 6 человек. На первом этаже дома произошло возгорание лоджии. Об этом в службу 101 сообщил очевидец. На момент возгорания в квартире находился сын хозяина. До прибытия подразделений МЧС он самостоятельно выбежал на улицу. Пострадавших нет. Причину чрезвычайной ситуации сейчас выясняют.
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