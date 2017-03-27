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На пожарах в Минской области погибли 2 человека
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27 Марта 2017 15:20

На пожарах в Минской области погибли 2 человека

2 человека погибли на пожарах в Минской области, в том числе 12-летняя школьница. Во Узденском районе огонь охватил деревенский дом. Спасти хозяина здания не удалось. А в деревне Пуховичского района пламя заблокировало в доме сразу двух человек. Пенсионерку и 12-летнюю девочку из огня вынес хозяин здания и передал медикам. Пожилая женщина - с ожогами в больнице. Шестиклассница умерла в машине скорой помощи.

  

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