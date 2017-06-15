16 Июня 2017 07:12

Серьезная авария в Минске. Вчера вечером на пересечении проспекта Машерова и Богдановича столкнулись две машины. В первой ехали двое мужчин, во второй - семья с 7-месячным ребенком. Известно, что девочка находилась в специальном кресле, а в машинах сработали подушки безопасности.

Артем Иванов, участник аварии: "Ехали от стелы на Козлова на зеленый свет, непонятно откуда появилась машина, поворачивающая налево, жена была за рулем. Ехал ребенок на заднем сидении, слава богу, был в сидении специализированном, был пристегнут. То есть ребенок не пострадал. С женой небольшой шок, синяки, шея, руки, грудь, выстрелила подушка".

По предварительной версии, одна из машин двигалась на красный свет. Инспекторы ГАИ уточняют обстоятельства ДТП.