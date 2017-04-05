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На МКАД столкнулись семь авто
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5 Апреля 2017 15:15

На МКАД столкнулись семь авто

Почти одновременно произошли две аварии. Обошлось без пострадавших. Из-за ДТП было временно ограничено движение на кольцевой в районе Лошицы, машины объезжали по первой, второй полосе и обочине. Сейчас движение полностью восстановлено. Причина происшествий - несоблюдение безопасной дистанции. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально внимательными на дорогах, избегать резких маневров и обгонов. 

  

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