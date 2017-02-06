На МКАД сегодня столкнулись шесть автомобилей

6 Февраля 2017 15:17

На Минской кольцевой мужчина на "мерседесе" пробовал убежать от сотрудников ГАИ. В результате не справился с управлением и врезался в ограду. Кстати, водителя еще 5 лет назад лишили водительского удостоверения. А сейчас у него крови обнаружили 0,5 промилле алкоголя. Сотрудники ГАИ составили 5 административных протоколов. Во время ДТП никто не пострадал.

И еще одно происшествие на МКАД. Сегодня утром столкнулись сразу шесть автомобилей. ДТП произошло у съезда на улицу Тимирязева. Несколько полос были заблокированы для движения - образовалась серьезная пробка. Вероятная причина происшествия - несоблюдение дистанции безопасности. Пострадавших нет.