На Минской кольцевой произошло ДТП с участием грузовика

10 Января 2017 18:40

Машина на полном ходу перевернулась на бок. Тяжелогруз перевозил песок для дорожных работ. На участке между проспектом Независимости и Логойским трактом у автомобиля лопнула шина. Водитель пробовал удержать грузовик на дороге, но потерял контроль и перевернулся. Сейчас движение по всем полосам восстановлено, пробок не наблюдается. Водитель в ДТП не пострадал и самостоятельно покинул кабину.