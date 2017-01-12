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На Минской кольцевой произошло ДТП с участием грузовика
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10 Января 2017 18:40

На Минской кольцевой произошло ДТП с участием грузовика

Машина на полном ходу перевернулась на бок. Тяжелогруз перевозил песок для дорожных работ. На участке  между проспектом Независимости и Логойским трактом у автомобиля лопнула шина. Водитель пробовал удержать грузовик на дороге, но потерял контроль и перевернулся. Сейчас движение по всем полосам восстановлено, пробок не наблюдается.  Водитель в ДТП не пострадал и самостоятельно покинул кабину.  

  

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