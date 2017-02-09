Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено"
ЧП
RSS
На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено"
Скачать Поделиться

9 Февраля 2017 15:12

На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено"

На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено" во время перестроения со второй полосы на первую. Большегруз не уступил дорогу легковой машине. "Рено" врезалась в разделительное ограждение, никто не пострадал.

Чтобы избежать подобных случаев, сотрудники ГАИ советуют водителям с учетом гололедицы выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, в том числе во время обгона. Морозная погода сохранится в столице и в следующие дни. Возможен туман, на дорогах будет скользко. Только в выходные потеплеет, однако зимний характер погоды сохранится.

  

Другие новости

Авария на МКАД Аварыя на МКАД 31.01.2017 18:41 / ЧП Авария на МКАД

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =