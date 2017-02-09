9 Февраля 2017 15:12

На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено" во время перестроения со второй полосы на первую. Большегруз не уступил дорогу легковой машине. "Рено" врезалась в разделительное ограждение, никто не пострадал.

Чтобы избежать подобных случаев, сотрудники ГАИ советуют водителям с учетом гололедицы выбирать безопасную скорость, избегать резких маневров, в том числе во время обгона. Морозная погода сохранится в столице и в следующие дни. Возможен туман, на дорогах будет скользко. Только в выходные потеплеет, однако зимний характер погоды сохранится.