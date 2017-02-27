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На Минской кольцевой автоцистерна затронула несколько попутных машин
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27 Февраля 2017 18:40

На Минской кольцевой автоцистерна затронула несколько попутных машин

Поскользнулась на мокром асфальте и попала в неконтролируемый занос. Сегодня на Минской кольцевой автоцистерна затронула несколько попутных машин.

На незапланированный дрифт тяжелогруза не успел среагировать водитель фуры со второй полосы. Автоцистерну же опять отбросило в первую, где он сильно зацепил "вольво". Никто в происшествии не пострадал. Виновником аварии признали водителя автоцистерны - 29-летний мужчина неправильно выбрал скорость.

  

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