27 Февраля 2017 18:40

Поскользнулась на мокром асфальте и попала в неконтролируемый занос. Сегодня на Минской кольцевой автоцистерна затронула несколько попутных машин.

На незапланированный дрифт тяжелогруза не успел среагировать водитель фуры со второй полосы. Автоцистерну же опять отбросило в первую, где он сильно зацепил "вольво". Никто в происшествии не пострадал. Виновником аварии признали водителя автоцистерны - 29-летний мужчина неправильно выбрал скорость.