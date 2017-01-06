4 Января 2017 19:05

На Беларуськалии продолжается выяснение причин трагедии: следователи допрашивают свидетелей, изъята производственная и техническая документация. Напомним, накануне в шахте погиб рабочий. По сообщениям на официальном сайте, он был смертельно травмирован отколовшимся куском породы. Известно, что погибшему 51 год, он трудился горнорабочим 20 лет. У него остались двое детей. Беларуськалий принес семье погибшего сотрудника соболезнования, родственникам предусмотрена выплата компенсации. Об этом сообщили Агентству теленовостей сегодня в компании.

Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области: "Солигорским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту нарушения правил безопасности горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Трагическое происшествие произошло вечером 3 января. При выполнении сменного задания был смертельно травмирован 51-летний горнорабочий".

Расследование по уголовному делу продолжается. Рудник и фабрика Третьего рудоуправления работают в штатном режиме, технологический процесс не нарушен.