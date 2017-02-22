МВД Беларуси заявило о задержании фальшивомонетчика и его подельника

22 Февраля 2017 12:14

В ведомстве пояснили, что с начала года в стране выявлено порядка 20-ти поддельных белорусских банкнот. По 13 фактам уже возбуждены уголовные дела, в остальных случаях проводится проверка. Среди задержанных - 26-летний житель столицы - он был распространителем. Курьер делал небольшие покупки в киосках и магазинах, а сдачу получал настоящими деньгами, что и приносило прибыль. Позже правоохранители задержали и изготовителя банкнот.

Оперативный сотрудник УБЭП ГУВД Мингорисполкома: "Человек придумал - обыкновенный лист А4 он усовершенствовал. Наносил специальные растворы, чтобы бумага становилась по плотности похожая на настоящую. Наносил при помощи компьютера изображения и защитную ленту. В дальнейшем хотел и надпись наносить на ленту защитную и водяной знак на купюры".

Фальшивомонетчиком оказался 27-летний уроженец города Горки. Известно, что мужчина изучал купюру номиналом 100 рублей, пытаясь внедрить фальшивку в оборот.