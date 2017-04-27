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МВД Беларуси подтвердило информацию о задержании нетрезвым за рулем начальника Столинского РОВД
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28 Апреля 2017 12:07

МВД Беларуси подтвердило информацию о задержании нетрезвым за рулем начальника Столинского РОВД

Инцидент произошел 22 апреля в деревне Галево. Подполковник Вячеслав Филипчик был остановлен в ходе планового рейда сотрудниками ГАИ и УСБ. Находясь в отпуске, он ехал в гражданской одежде на Land Rover жены. Сколько промилле показало освидетельствование, неизвестно. Невзирая на ранги, звания и заслуги, пояснили в МВД, Филипчик будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с Административным кодексом.

  

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