МВД Беларуси подтвердило информацию о задержании нетрезвым за рулем начальника Столинского РОВД

28 Апреля 2017 12:07

Инцидент произошел 22 апреля в деревне Галево. Подполковник Вячеслав Филипчик был остановлен в ходе планового рейда сотрудниками ГАИ и УСБ. Находясь в отпуске, он ехал в гражданской одежде на Land Rover жены. Сколько промилле показало освидетельствование, неизвестно. Невзирая на ранги, звания и заслуги, пояснили в МВД, Филипчик будет уволен и понесет самое суровое наказание в соответствии с Административным кодексом.