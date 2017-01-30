30 Января 2017 15:04

Чудесное спасение: 7 часов в ледяной воде провел житель Добрушского района и получил только общее переохлаждение организма. Мужчина упал в колодец глубиной в пять с половиной метров и смог выжить. Однако поход за водой едва не закончился трагедией: на крики о помощи никто не отзывался, а самостоятельно выбраться из колодца у него не получилось. Спустя несколько часов сын потерпевшего вместе с другом приехал в деревню и при помощи цепи колодца вытащил отца.

Степан Руденок, заведующий хирургическим отделением Добрушской центральной районной больницы: "Случай уникален тем, что возможности человеческого организма таковы, что позволили этому человеку провести 7 часов в ледяной воде и при этом не получить больших повреждений и ущерба для здоровья. Если люди в такой воде проводят больше часа, как правило, наступает остановка сердца или развивается почечная недостаточность".

Температура воздуха была минус 10 градусов, а вода в колодце - всего плюс 4. Тем не менее угрозы для здоровья жителя Добрушского района нет. Его выписали из больницы.