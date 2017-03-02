2 Марта 2017 12:12

Мужчина с электрошокером ограбил отделение банка в деревне Фариново Полоцкого района. Неизвестный напал на кассира и забрал из кассы более десяти тысяч рублей. Сотрудница банка не пострадала. Лицо мужчины было закрыто зеленым платком или шарфом.

Возбуждено уголовное дело. В раскрытии преступления участвует весь личный состав Полоцкого РОВД и сотрудники уголовного розыска.