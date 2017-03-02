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Мужчина с электрошокером ограбил отделение банка
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2 Марта 2017 12:12

Мужчина с электрошокером ограбил отделение банка

Мужчина с электрошокером ограбил отделение банка в деревне Фариново Полоцкого района. Неизвестный напал на кассира и забрал из кассы более десяти тысяч рублей. Сотрудница банка не пострадала. Лицо мужчины было закрыто зеленым платком или шарфом.

Возбуждено уголовное дело. В раскрытии преступления участвует весь личный состав Полоцкого РОВД и сотрудники уголовного розыска.

  

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