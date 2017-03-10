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Мотоцикл перевернулся на проспекте Дзержинского в столице
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10 Марта 2017 15:16

Мотоцикл перевернулся на проспекте Дзержинского в столице

31-летний водитель Yamaha не справился с управлением на скользкой дороге. В аварии травмирована 27-летняя пассажирка мотоцикла, она госпитализирована.

  

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