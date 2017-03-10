ЧП
10 Марта 2017 15:16
Мотоцикл перевернулся на проспекте Дзержинского в столице
31-летний водитель Yamaha не справился с управлением на скользкой дороге. В аварии травмирована 27-летняя пассажирка мотоцикла, она госпитализирована.
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