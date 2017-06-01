Могилевские следователи ищут пострадавших от действий мошенника из Витебска

31 Мая 2017 21:15

Его обвиняют в махинациях с недвижимостью. Он буквально женил своих родственников на владельцах квартир, обещал помощь в приватизации и продаже. В итоге люди оказывались на улице. Пока известно о 14 таких преступных эпизодах. Но у следствия есть основания полагать, что пострадавших гораздо больше. Андрей Ястребов с подробностями.

По данным управления по борьбе с оргпреступностью, мошенник разработал целую схему обмана. А начиналась она, как театр, - с вешалки. Только в данном случае - с почтового ящика. Аферист сам обходил подъезды домов, присматривался к квитанциям за коммунальные услуги. По неоплаченным выбирал своих жертв. С этого момента и начиналась их “обработка”.

Оперативный сотрудник 11-го управления ГУБОПиК МВД Беларуси по Могилевской области: "Под предлогом оказания содействия в приватизации квартиры заключался фиктивный брак. Между хозяином квартиры и кого-либо из близких родственников или дальних. В последующем - именно на данных родственников оформлялась приватизация, и они становились владельцами квартир. В дальнейшем в данной квартире производился косметический ремонт".

Квартира продавалась. А хозяин оставался на улице. В лучшем случае - с небольшой суммой на руках ему предлагался далеко не самый благоустроенный домик в отдаленной деревне. Параллельно мошенник вел еще и незаконную риелторскую работу.

Александр Шаройкин, заместитель начальника УДФР Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области: "Как было установлено проверяющими, данный гражданин в течение 8 лет - с 2008 по 2016 год - находил квартиры, которые не пользовались спросом, покупал их по заниженным ценам, делал в них косметический ремонт и продавал уже по рыночной цене".

Таким образом аферист завладел более чем десятком квартир в Могилевской и Витебской областях. А доход его составил свыше 450 тысяч рублей.

Следует сказать, что мошенник всячески пытался запутать следы, не раз менял свое место жительства. В мае он планировал продать очередную такую криминальную квартиру в Витебске, уехать в Сочи. И затеряться. Не удалось.

В ходе задержания фигуранта были изъяты документы на проданные квартиры и новые, уже подготовленные к продаже. Конфискована машина и золотые украшения на сумму более 50 тысяч рублей. Сейчас правоохранители ищут потерпевших от действий этого мошенника. Следователи уверены: их гораздо больше.