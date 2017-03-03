Минский городской суд приговорил Влада Казакевича к 15 годам лишения свободы

3 Марта 2017 19:08

15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Такой приговор сегодня вынес Минский городской суд Владиславу Казакевичу. Эта история будоражит сознание всех, кто о ней слышал. 8 октября 17-летний подросток с бензопилой и топором отправился в торговый центр "Новая Европа", чтобы убить как можно больше людей. В результате жуткого нападения одна женщина погибла, еще трое получили травмы.

Хронология трагического дня и приговор, который поставил точку в этом резонансном деле - у Юрия Шевчука. 8 октября, вечер. В торговый центр "Новая Европа" входит человек, за спиной бензопила в сумке и топор. Без лишних слов и криков злоумышленник заводит орудие и нападает на женщину. Жертве удается увернуться и убежать. Но нападавший не останавливается и набрасывается на Елену Александронец. От полученных травм женщина погибла. Продолжить преступнику помешали очевидцы, они его задержали и позже передали в руки правосудия.

Нападавшим оказался тогда еще 17-летний Владислав Казакевич. Студент первого курса МИТСО тщательно спланировал свое нападение, накануне даже пытался реализовать свой ужасный план в институте, где учился. Но в тот день нападение сорвалось - заглохла бензопила.

Так что же подтолкнуло подростка на такой шокирующий поступок? Причин может быть несколько: пробел в воспитании, противостояние обществу или даже медицинские препараты, которые парень принимал от акне. То, что это точно не психическое расстройство или состояние аффекта, стало известно во время следствия.

В "Новой Европе" Александр Александронец потерял свою супругу. Поэтому мужчина как никто другой был заинтересован в справедливом вердикте Фемиды. Как бы ему ни было тяжело, но вместе со своей дочерью он присутствовал на каждом заседании суда. За это время было сделано много громких заявлений. Например, обвиняемый признался, что единственное, о чем он жалеет, это то, что убил так мало людей. А гособвинитель запросил для подсудимого 15 лет лишения свободы. Кстати, это максимальный срок, который может получить несовершеннолетний подсудимый в нашей стране по тем статьям, которые ему были предъявлены.

Этот срок осужденный получил за убийство Елены Александронец. А еще приговор за покушение на жизни людей и хулиганство. Окончательный срок, который предъявлен обвиняемому, - 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Также Владислав Казакевич должен выплатить родственникам погибшей и пострадавшим 200 тысяч рублей.

Так уж получилось, что личная проблема одного конкретного человека привела к осознанию того, что общество уже не может игнорировать вызовы современного мира. Нужны адекватные шаги в области ценностного воспитания подрастающего поколения. Ведь из каждой истории, пусть и трагической, нужно всегда делать свои выводы.

Вердикт Фемиды вступит в законную силу после того, как копии постановления суда на руки получат гособвинитель и адвокат. Что касается прокурора, то он приговором остался доволен. Что же касается адвоката, то время покажет, будет ли обжалован приговор.