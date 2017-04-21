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МИД Беларуси вручил ноту протеста Литве из-за нарушения госграницы
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22 Апреля 2017 15:07

МИД Беларуси вручил ноту протеста Литве из-за нарушения госграницы

Оно было зафиксировано 19 апреля в 13:40. Воздушное судно углубилось на территорию нашей страны на расстояние до восьми километров и в 13:43 совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства Беларуси. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны. В ноте протеста внешнеполитического ведомства Беларуси подчеркивается, что Минск ждет разъяснений от Вильнюса по поводу инцидента.

  

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