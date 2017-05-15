Международную группу, специализирующуюся на переправке нелегалов в Европу, задержали белорусские пограничники

15 Мая 2017 19:13

Очередной канал остановили в Щучинском районе. Накануне ночью автомобиль Peugeot был задержан недалеко от границы. В салоне находились кураторы канала - уроженцы Чечни, Дагестана и гражданин Армении, а также четверо вьетнамцев. Как сообщили в Госпогранкомитете, трафик нелегалов шел из Москвы в Литву, наша страна в этом случае была лишь транзитной зоной.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси: "Были установлены и взяты в разработку возможные участники данной группы. Установлены схема их противоправной деятельности, начиная от подбора потенциальных клиентов, маршрутов движения и заканчивая попытками переправки через границу. В настоящее время в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявляются возможные пособники данной группы из числа белорусских граждан, а также устанавливается причастность белорусских лиц к аналогичным преступлениям на территории Республики Беларусь".

В отношении граждан России и Армении возбуждено уголовное дело, санкция статьи “За организацию незаконной миграции” предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Нелегалов после разбирательства депортируют из Беларуси туда, откуда они прибыли.