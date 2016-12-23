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МЧС рассматривает две причины крупного пожара в Минске
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23 Декабря 2016 15:15

МЧС рассматривает две причины крупного пожара в Минске

По мнению спасателей, склады автозапчастей могли загореться из-за неосторожного обращения с огнем или поджога. Напомним, ЧП произошло ночью. Пожарные бригады вызвали случайные очевидцы происшествия. 20 машин спецтехники боролись с огнем  больше двух часов. Выгорело свыше 500 квадратных метров строения,  от высоких температур обрушились  крыша и кирпичные стены. Пострадавших нет. Строение восстановлению не подлежит.  Его ограждают забором, чтобы не обрушились на пешеходов (видео).

Известно, что на складах хранились  автозапчасти. Ущерб подсчитывается.

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