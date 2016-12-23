МЧС рассматривает две причины крупного пожара в Минске

23 Декабря 2016 15:15

По мнению спасателей, склады автозапчастей могли загореться из-за неосторожного обращения с огнем или поджога. Напомним, ЧП произошло ночью. Пожарные бригады вызвали случайные очевидцы происшествия. 20 машин спецтехники боролись с огнем больше двух часов. Выгорело свыше 500 квадратных метров строения, от высоких температур обрушились крыша и кирпичные стены. Пострадавших нет. Строение восстановлению не подлежит. Его ограждают забором, чтобы не обрушились на пешеходов (видео).

Известно, что на складах хранились автозапчасти. Ущерб подсчитывается.



