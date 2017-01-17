Главная>>Агентство теленовостей>>ЧП>>Мать троих детей погибла в аварии
ЧП
RSS
Мать троих детей погибла в аварии
Скачать Поделиться

17 Января 2017 12:11

Мать троих детей погибла в аварии

Сегодня рано утром недалеко от Колодищей  33-летняя женщина не справилась с управлением, вылетела влево по ходу движения в кювет и врезалась в дерево. Она погибла на месте. Ее трое детей - четырех, семи и девяти лет - с легкими травмами госпитализированы. Самый младший ехал на переднем сидении в автокресле, двое старших на заднем сидении, все были пристегнуты. На автомобиле была зимняя резина. Причины аварии выясняются.

 

Другие новости

ДТП в Минске ДТЗ у Мінску 17.01.2017 15:12 / ЧП ДТП в Минске

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =