Мать троих детей погибла в аварии

17 Января 2017 12:11

Сегодня рано утром недалеко от Колодищей 33-летняя женщина не справилась с управлением, вылетела влево по ходу движения в кювет и врезалась в дерево. Она погибла на месте. Ее трое детей - четырех, семи и девяти лет - с легкими травмами госпитализированы. Самый младший ехал на переднем сидении в автокресле, двое старших на заднем сидении, все были пристегнуты. На автомобиле была зимняя резина. Причины аварии выясняются.