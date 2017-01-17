ЧП
17 Января 2017 12:11
Мать троих детей погибла в аварии
Сегодня рано утром недалеко от Колодищей 33-летняя женщина не справилась с управлением, вылетела влево по ходу движения в кювет и врезалась в дерево. Она погибла на месте. Ее трое детей - четырех, семи и девяти лет - с легкими травмами госпитализированы. Самый младший ехал на переднем сидении в автокресле, двое старших на заднем сидении, все были пристегнуты. На автомобиле была зимняя резина. Причины аварии выясняются.
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